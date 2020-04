iPhone 12, ecco come sarà la Notch più piccola

Di Giacomo Martiradonna martedì 21 aprile 2020

Oramai è praticamente certo: iPhone 12 avrà una notch più piccola rispetto alle precedenti generazioni. E siamo in grado di mostrarvi che aspetto avrà.

Su Twitter sono emerse un paio di immagini che mostrano gli schemi della parte frontale di iPhone 12. E da quel che si vede, la Notch sarà più piccola come vaticinato dai rumors.

La prima delle due foto -che potete ammirare qui di seguito- mostra un'illustrazione CAD, proveniente dalle catene di montaggio dei partner asiatici di Cupertino. Per raggiungere questo grado di compattezza nella Notch, il sensore di luce ambientale e i sensori di prossimità sono stati accorpati in posizione più centrale, mentre lo speaker è stato spostato in alto nella cornice. Lo spazio ricavato dalla riorganizzazione degli elementi è dunque stato dedicato ai pixel del display.

Stando alle informazioni preliminari, dunque, è lecito attendersi che la Notch occupi un terzo in meno dell'estensione precedente. Il che tuttavia implica anche un'altra verità un po' meno gradevole: Apple non è ancora tecnicamente pronta per nascondere i sensori ambientali e la fotocamera sotto al display come si vociferava tempo addietro: per l'iPhone senza Notch, insomma, è ancora troppo presto.

