Ascoltare Youtube in background su iPhone

Di Giacomo Martiradonna venerdì 17 aprile 2020

L'app di Youtube non permette di ascoltare la musica se lo schermo è spento o usate altre app. Ma basta un trucco per eludere queste ridicole restrizioni.

A differenza dei servizi di streaming musicale che suonano anche in background, Youtube blocca la riproduzione non appena spegnete lo schermo o cambiate app; si tratta di un fastidioso contrattempo che non ha alcuna motivazione tecnica: serve solo per convincervi a sottoscrivere uno dei piani a pagamento di Mountain View, vale a dire YouTube Premium o YouTube Music, dal costo rispettivamente di 11,99 €/mese e 9,99 €/mese.

In realtà, però, esiste un trucco che consente bypassare queste restrizioni, e continuare ad ascoltare tutta la musica che si desidera, anche se il display di iPhone è spento. Ecco come fare.



Aprite il video che vi interessa in Safari, dopodiché:





Toccate il pulsante Aa nella barra degli indirizzi di Safari. Si apriranno le opzioni dedicate alla Vista Reader

Selezionate Richiedi sito Desktop



Una volta ricaricata la pagina, premete Play e uscite pure da Safari



Scorrete dall'alto (lato sx) verso il basso per aprire il Centro di Controllo e selezionate Play da lì



L'audio riprenderà a fluire, fintanto che non lo bloccherete. E se siete su iPad, è ancora più semplice, perché iPadOS carica di default la versione Desktop dei siti Web. Semplice e indolore.