Face ID: sbloccare iPhone anche con la mascherina

Di Giacomo Martiradonna giovedì 9 aprile 2020

Si, è possibile istruire il Face ID per riconoscere il nostro volto anche se indossiamo una mascherina. Ecco come si fa.

Dopo la questione dell'appannamento degli occhiali con mascherina, vorremmo affrontare un'altro fenomeno non meno seccante: il fatto che iPhone non ci riconosca più, quando indossiamo dei DPI delle vie respiratorie. La buona notizia è che si può addestrare Face ID a sbloccare il telefono anche se indossiamo la mascherina.

Lo ha scoperto un ricercatore dello Tencent Xuanwu Lab in Cina; ci vuole qualche minuto per impostare il tutto, ma poi si viene riconosciuti non soltanto con la mascherina: si può addirittura inforcare degli occhiali.

Addestrare Face ID

Il problema è che non potete addestrare Face ID indossando semplicemente la mascherina; il sensore infatti è sufficientemente intelligente da capire che non sta guardando un viso umano, o almeno un viso per intero. Il trucco dunque consiste nel piegare la mascherina in due e usarla per coprire solo una metà del volto.

Bisogna stare attenti a occludere alla vista tutte le parti del viso che verrebbero coperte, inclusi quindi (metà del-) la bocca e la punta del naso. Vi consigliamo di fare qualche prova davanti allo specchio, dopodiché aprite Impostazioni → Face ID e codice e selezionate Configura aspetto alternativo (spieghiamo a cosa serve qui); poi, seguite le istruzioni su schermo tenendo sempre ben salda la mezza mascherina.

Se l'opzione non compare è perché l'avete già usata; in questo dovrete toccare Inizializza Face ID e ripetere l'apprendimento da capo, con e senza la mezza mascherina.

Consigli Pratici

Se l'app di addestramento del Face ID non riconosce un volto, spostate la mascherina lentamente per coprirvi ancora di più; appena il sistema "si blocca" sul viso, effettuate la rotazione della testa come al solito.

Altra cosa importante: la mascherina deve sempre rimanere al suo posto, e non deve mai spostarsi relativamente alla metà del viso su cui aderisce.

Stando ai risultati della Xuanwu Lab, il trucco funziona con "qualunque tipo di protezione medica, incluse le maschere N95, quelle dotate di valvole di respirazione, etc.". Se si può piegare (o tagliare) a metà, dovreste riuscire nell'intento.

L'unica cosa che non hanno verificato è se, in questo modo, il livello di sicurezza venga compromesso; ma è probabile che -data la gran varietà di tipologie di maschere sul mercato- di fatto non ci siano grosse differenze.

