Lotta al Coronavirus: un'app per dare una mano alla ricerca

Di Giacomo Martiradonna giovedì 12 marzo 2020

Ognuno di voi può dare una mano concreta alla ricerca per debellare il Coronavirus. Scaricando un'app e prestando un pezzetto del potere computazionale del vostro Mac.

Si chiama Folding@home e consiste in un progetto di calcolo distribuito che permette di accelerare la ricerca su alcune delle malattie che affliggono l'umanità, come Alzheimer, Huntington, Parkinson e -da oggi in poi- anche Coronavirus. Tutto quel che dovete fare è scaricare un'app e lasciarla girare per quanto possibile sul vostro Mac.

È lo stesso concetto del progetto Seti@Home che consente al Mac di partecipare alla caccia agli esopianeti, solo declinato in salsa epidemiologica. Basta scaricare l'app Folding@home e configurarla, per regalare alla ricerca parte del potere di calcolo del computer, e magari individuare una struttura proteica chiave, un farmaco efficace o qualche altra forma di dinamica molecolare che ci liberi una volta e per sempre dal Covid-19.

Configurare Folding@home

Tutto quel che dovete fare è seguire questi passaggi, uno ad uno:





1. Aprite la pagina ufficiale del progetto e scaricate il pacchetto per Mac, chiamato fah-installer_7.5.1_x86_64.mpkg.zip.

2. Scompattate il file zip, avviate l'installer, seguite le istruzioni e immettete le credenziali di amministratore del computer quando richiesto.



3. Una volta completata l'installazione, si aprirà una pagina Web: ignoratela per ora. Nella cartella Applicazioni troverete 3 app, di cui un Uninstaller che vi servirà in futuro per disinstallare completamente Folding@home. Voi fate doppio clic su FAHControl.

4.Un avviso in inglese vi informerà che non è stata assegnata una identità al vostro computer. Non è fondamentale, e se desiderate dare una mano in modo anonimo sarà sufficiente premere su Fold Anonimously e andare al punto 6. Nel caso in invece desideriate ricevere un punteggio per il vostro aiuto, dovrete proseguire al punto successivo.

5. Per creare una identità, fate clic su Configure Identity, scegliete un nome utente univoco e infine una password kilometrica da 32 caratteriesadecimali.

6. Infine, in Advanced, fate clic sul menu Cause Preference e selezionate Any; il Coronavirus ha priorità assoluta in questa categoria.



7. Fate clic su Save in basso a destra.





Potete persino vedere in tempo reale la molecola che il vostro Mac sta analizzando in questo preciso momento facendo clic su Viewer in alto a destra. Agendo sul cursore Folding Power, invece, potrete decidere quanta potenza relegare alla causa, a scelta tra carico leggero, medio o pieno.