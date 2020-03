Storia di un iPhone 11 smarrito nel lago di Disney World

Di Giacomo Martiradonna lunedì 2 marzo 2020

Un iPhone 11 si è fatto ben 2 mesi di permanenza sul fondo della Laguna dei Sette Mari a Disney World, in Florida. Alla fine è stato ripescato e restituito: ed era pure funzionante.

Lo scorso ottobre, Lisa e Jacob Troyer hanno portato come migliaia di altri genitori loro figlia Sophie a Disney World per "realizzare il sogno della bambina." Peccato che, proprio attendevano che il traghetto partisse dal parco, l'iPhone 11 della madre sia caduto nel bel mezzo della Laguna dei Sette Mari.

"Ero disperata per aver perso il telefono, e le fotografie che avevamo scattato quella sera al "Party di halloween non tanto spaventoso di Topolino", che poi era la parte clou della gita. Nostra figlia di sei anni era particolarmente dispiaciuta, soprattutto al pensiero di non poter più rivedere le fotografie con Jack Skellington; oramai giacevano sul fondo del lago."

Il giorno dopo, la donna ha consegnato le proprie generalità ad un impiegato Disney che l'ha informata di una inaspettata sorpresa: il parco infatti aveva un team di sommozzatori che di tanto in tanto perlustra i fondali e, in qualche caso, può recuperare gli oggetti smarriti.

Dopodiché, la famiglia è tornata a casa, ha acquistato un nuovo telefono ed ha dimenticato la faccenda. Fino a quando una telefonata, due mesi dopo, li ha avvisati dell'incredibile notizia: la Disney aveva ritrovato il suo telefono. E il bello è che funzionava pure perfettamente:

"Sono stata in grado di recuperare tutte le fotografie della notte dell'Halloween Disney, e al netto della sabbia e di qualche alga sulla cover, il telefono non riporta alcun danno."