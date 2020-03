"Dietro il Mac", l'anime ufficiale di Apple Japan

Di Giacomo Martiradonna lunedì 2 marzo 2020

La divisione nipponica di Apple ha pubblicato un corto che raccoglie tutti i cammei del Mac all'interno degli Anime. Si intitola "Dietro il Mac" ed è fighissimo.

Apple Japan ha commissionato all'artista giapponese Yoshiho Nakamura un nuovo video animato che raccoglie tutti gli spezzoni di Anime in cui si intravede un Mac. Si intitola "Behind the Mac" ed è davvero bello.

La descrizione del video, tradotta in italiano, recita grossomodo:

Dietro al Mac, nuove storie nascono l'una dopo l'altra. Una storia che non appartiene ancora a questo mondo. Manchi solo tu, che aspetti?

Le scene sono state tagliate da Anime famosi tipo "Mr. Osomatsu", "New Game!", "Weathering With You", "The Wonderland", "Gridman", "Your Name", "Yama No Susume" e altre. Ma l'aspetto più carino forse è che non sono state scelte esclusivamente immagini in cui si vede distintamente la mela: si intravedono pure mele col doppio morso, pere e cuori. Come dire: il Mac è talmente iconico da risultare riconoscibile pure senza il logo ufficiale.

A chi interessasse, il titolo dell'accattivante canzone che si sente sullo sfondo è I Am Syujinkou ("Sono il personaggio principale") di Kaho Nakamura. Potete scaricarla per iPhone, Android, Mac e Windows seguendo i link qui di seguito.

Acquista su Amazon: