"Stupid Love" di Lady Gaga, il video è girato tutto su iPhone

Di Giacomo Martiradonna venerdì 28 febbraio 2020

Il video dell'ultima hit di Lady Gaga, "Stupid Love", è stato girato completamente su iPhone 11 Pro.

Nelle scorse ore Lady Gaga ha lanciato il suo ultimo singolo. Si intitola "Stupid Love" ed è un po' il solito brano ballereccio che farà dimenare milioni di persone nel mondo; al di là della questione musicale, tuttavia, ha una peculiarità: il video è girato esclusivamente su iPhone 11 Pro.

Prima del lancio, Lady Gaga in persona aveva lanciato su Youtube una serie di brevi video d'anteprima che poi però sono stati cancellati per qualche ragione; in compenso è rimasta la clip, pubblicata da Apple, che vedete in cima al post e il teaser qui di seguito.

Non è la prima volta che un video musicale viene creato esclusivamente su iPhone da star di primo piano; senza tornare troppo indietro nel tempo, anche il singolo "Lose You to Love Me" di Selena Gomez è stato girato su iPhone 11 Pro. E questo è niente: basta usare usare l'hashtag #shotoniphone per scoprire addirittura interi film registrati con iPhone.