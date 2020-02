AirPods Gen X e Apple TV Gen X, nuovi prodotti in arrivo?

Di Giacomo Martiradonna lunedì 24 febbraio 2020

Nei cataloghi di Target, un'importante catena di elettronica USA, sono spuntati nuovi prodotti della mela: Apple TV Gen X, Apple iPod Touch X Generation e Apple Watch Series X.

All'interno del sistema di gestione magazzino di Target, una nota catena di elettronica statunitense, sono stati scovati i riferimenti a inediti prodotti Apple. Si parla di nuovi AirPods, iPod Touch, Apple TV e cinturini.

Per entrare più nel dettaglio, ecco i nuovi riferimenti e i prezzi che si vedono negli screenshot:





Airpods X Generation: 399$

399$

Apple TV Gen X: 179$, come l'attuale Apple TV 4K 32 GB

179$, come l'attuale Apple TV 4K 32 GB

Apple iPod Touch X Generation: 399$, come l'attuale iPod touch da 256 GB

399$, come l'attuale iPod touch da 256 GB

Cinturini Apple Watch Series X: 50$



In realtà, la "X" costituisce solo un segnaposto in attesa di conoscere i brand ufficiali; e anche il prezzo potrebbe è probabilmente inattendibile e basato sulle ipotesi dei dipendenti Target.

In altre parole, nessuna informazione utile può essere davvero tratta dalle indiscrezioni di oggi, se non una fondamentale: Apple è in procinto di lanciare nuovi prodotti. E se dovessimo azzardare, diremmo AirPods Pro Lite e cosette minori come per l'appunto Apple TV, cinturini e iPod Touch; per le cose serie -tipo AirTags, i nuovi Mac e iPhone 9, se ne riparla il mese prossimo con l'Evento Speciale Apple previsto per il 31 marzo. Sono aperte le scommesse.

