iPhone 9 compare in un video

Di Giacomo Martiradonna giovedì 20 febbraio 2020

Sul Web ha fatto capolino un video che mostra iPhone 9. Ma le feature del dispositivo non combaciano coi rumors di questi ultimi mesi.

Su TikTok è comparso il video di un presunto iPhone 9, il successore di iPhone SE che dovrebbe essere lanciato nelle prossime settimane. Qualcosa però non combacia con le aspettative.

Da quel che si vede, l'iPhone in questione mostra una cornice superiore e posteriore piuttosto pronunciata, un pulsante Home con Touch ID, un design ispirato ad iPhone 4 e un colore della scocca color acqua marina. Da quel che sapevamo, tuttavia, Apple aveva in programma semplicemente di dare una svecchiata ad iPhone 8 aggiungendo componentistica aggiornata e un processore A13; cosa che ha molto senso visto il prezzo di commercializzazione aggressivo di 399$ (fate clic qui per scoprire il prezzo italiano, IVA inclusa).

Stando agli esperti, tuttavia, è improbabile che Apple abbia lavorato ad una riprogettazione tanto complessa di un dispositivo così economico. Il che significa che si tratterebbe di un banale mod cioè un iPhone 8 modificato a è stata installata una scocca non ufficiale.

A nostro giudizio, invece, potremmo essere di fronte al modello definitivo. Infondo, se come dicono le voci più critiche, quello è un iPhone 8 in un guscio diverso, si tratterebbe di una revisione tutto sommato molto contenuta rispetto al modello originale (se l'ha fatto un laboratorio clandestino cinese, che problemi avrebbe Apple?); dunque verrebbe meno l'obiezione secondo cui c'è stato molto lavoro di ingegnerizzazione da fare. In ogni caso, niente paura: Coronavirus permettendo, Apple svelerà le proprie carte il prossimo 31 marzo. Restate sintonizzati.