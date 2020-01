Shot on iPhone, TikTok prende in giro Apple

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 8 gennaio 2020

La campagna "Shot on iPhone" sta spopolando su TikTok, il social network del momento; ma non come avrebbe desiderato Apple. E qualcosa ci dice che durerà poco.

TikTok è il social network, molto amato dalle nuove generazioni, che permette di condividere brevi video musicali in cui gli utenti ballano, contano, parlano in playback in un'eterna ecolalia di idee che vengono riprese, elaborate, contaminate e infine abbandonate, sovrastate da nuove idee che ricominciano la giostra. Uno dei tormentoni de momento consiste nella canzonatura della campagna "Shot on iPhone" che sta letteralmente spopolando, ma non nel modo in cui avrebbero desiderato a Cupertino.

È da anni che gli spot e i concorsi "Shot on iPhone" mostrano le potenzialità di iPhone come fotocamera, e ora la community di TikTok se ne è appropriata per rimettere in prospettiva la narrazione inamidata e paludata che, fino ad oggi, era saldamente nelle mani del marketing Apple. E lo fa nel modo che più le è congeniale: con video idioti e irriverenti. È la dura legge del contrappasso Web.

Nelle ultime settimane, il meme TikTok Shot On iPhone ha visto aumentare la propria popolarità in modo esponenziale, e l'hashtag #shotoniphone ha già superato i 70 milioni di visioni. Qui di seguito e in cima al post vi mostriamo le migliori compilation sull'argomento. Buona visione.