Apple TV, rimuovere i trailer dalla schermata Home

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 5 febbraio 2020

Di default, Apple TV avvia automaticamente i trailer nella schermata Home. Vi spieghiamo come disattivarli.

La schermata predefinita di Apple TV con software tvOS 13 mostra l'app Apple TV per prima, e tutte le altre a seguire; in alto, tuttavia, nella sezione che tecnicamente a Cupertino chiamano "Top Shelf", le varie app possono mostrare un'anteprima dei propri contenuti.

Il che si traduce in un loop continuo di trailer e contenuti da promuovere, e questo può risultare un filo seccante e magari spaventare pure i pargoli (tipo se viene proposta l'ultima puntata di Servant o un film horror). La buona notizia è che si può eliminare questi benedetti trailer in modo definitivo, agendo in due modi.

Un metodo consiste nell'eliminazione dell'app Apple TV dalla prima riga con conseguente riposizionamento in quelle successive: le app secondarie infatti non possono presentare contenuti nella "Top Shelf." In alternativa, se avete installato tvOS 13.3, potete personalizzare i tipi di contenuti mostrato dall'app Apple TV. Basta fare così:



Su Apple TV, aprite Impostazioni



Selezionate App > TV



Scorrete l'elenco fino alle impostazioni della "Schermata Home"



Fate clic sul trackpad per scorrere le opzioni: un clic passerà a "Cosa Guardare". Voi invece scegliete "In Coda."



Tutto fatto. E ora, dite pure addio ai trailer nella schermata Home.