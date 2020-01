macOS Catalina: in arrivo la "Modalità Pro" che aumenta le prestazioni

Di Giacomo Martiradonna martedì 14 gennaio 2020

All'interno delle pieghe del codice di macOS Catalina Beta 10.15.3 sono stati scovati i riferimenti ad una "Modalità Pro" dedicata ai MacBook e MacBook Pro che permette di aumentare manualmente le prestazioni quando ce n'è più bisogno.

Il codice menziona esplicitamente il “Pro Mode” come una speciale modalità operativa che permette alle app di girare più velocemente ma che "può portare al rapido esaurimento della batteria e all'aumento del rumore delle ventole." In pratica una sorta di overclocking del Mac che ignori le normali routine di gestione energetica (solitamente molto restrittive).

Dunque, immaginiamo che la Modalità Pro sia pensata in particolar modo per gli utenti che utilizzano il portatile sempre collegato alla rete elettrica come Desktop Replacement.

Ovviamente i dettagli sono fumosi, ma è probabile che questa la feature sarà disponibile solo sui MacBook Pro 16" e sui futuri modelli che erediteranno la medesima architettura, tipo l'imminente MacBook Pro 13" Inizio 2020. Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità.