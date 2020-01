MacBook Pro 13": nuovo modello 2020 in arrivo?

Di Giacomo Martiradonna martedì 14 gennaio 2020

Il nuovo MacBook Pro 13" con tastiera caratterizzata dal meccanismo a forbice potrebbe essere imminente. Lo rivelano i registri della Eurasian Economic Commission.

La piccola rivoluzione che ha segnato il lancio del MacBook Pro 16" potrebbe presto riguardare anche il taglio più piccolo. Apple avrebbe registrato infatti un inedito portatile Mac con macOS Catalina nei database della Eurasian Economic Commission; nome in codice A2289. E pare che si tratti dell'atteso 13".

Tra le tante novità portate in dote dal MacBook Pro 16" dello scorso ottobre c'è il ritorno della tastiera con meccanismo a forbice; una decisione saggia, nata dall'osservazione empirica delle infinite rogne che il rivoluzionario -per modo di dire- meccanismo a farfalla ha regalato agli utenti: tasti incollati, polvere che si accumula, lettere che smettono di funzionare e altre allegre amenità.

Ecco perché Apple ha deciso di tornare sui suoi passi; e ora, a quanto pare, la benedizione della tastiera a forbice toccherà pure ai 13". L'Eurasian Economic Commission è l'ente a cui i produttori devono far riferimento prima di introdurre nuovi dispositivi elettronici dotati di crittografia in Russia e altri mercati; si tratta di un step burocratico obbligatorio che in passato ci ha consentito in diverse occasioni di anticipare correttamente il lancio di nuovi Mac, iPhone, iPad, iPad Pro, Apple Watch e AirPods.

Dunque, ecco il vaticinio: senza tema di smentita, è in arrivo un nuovo portatile Apple. E a nostro giudizio, probabilmente si tratta del Pro da 13" con meccanismo a forbice.