Fire & Ice, l'ultimo "esperimento" Apple girato su iPhone

Di Giacomo Martiradonna martedì 7 gennaio 2020

Apple aggiunge un nuovo capitolo alla serie di video sperimentali girati interamente su iPhone. Si intitola "Fire & Ice" ed è spettacolare.

Dopo lo spettacolare Snowbrawl, un'epica battaglia di neve tra bande rivali, Apple aggiunge un nuovo capitolo alla serie di video sperimentali girati interamente su iPhone. Si intitola "Fire & Ice" e non è da meno.

Girato per Apple da Donghoon Jun e James Thornton su iPhone 11 Pro, Fire & Ice mostra degli incredibili dettagli di fuoco e ghiaccio in diversi momenti e ambienti. Slow-motion, 4K e tripla fotocamera: vengono sfruttate tutte le feature disponibili per enfatizzare la potenza e la versatilità della fotocamera degli smartphone Apple di punta.

"Immergetevi nell'Esperimento IV: Fuoco e Ghiaccio" si legge nella descrizione. "Ammirate come iPhone 11 può registrare incredibili filmati degli elementi nel loro stato più estremo." Il primo video in cima al post mostra il risultato ottenuto dopo tanta ricerca e fallimenti; il secondo, invece, posto qui di seguito e forse perfino più interessante, rivela il percorso che ha portato a questi stupefacenti risultati. Buona visione.