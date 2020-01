Brydge, la tastiera per iPad Pro con Magic Trackpad incorporato

Di Giacomo Martiradonna venerdì 3 gennaio 2020

Forse non vedremo mai un MacBook Pro Touch, ma qualcosa di molto simile esiste già e vi sorprenderà. Brydge lancia la sua prima tastiera per iPad Pro con Magic Trackpad incorporato.

Grazie alle novità introdotte con iPadOS 13, iPad Pro somiglia sempre più ad un portatile Apple. Soprattutto dopo l'abbinamento con l'ultimo modello di tastiera Brydge che include un trackpad multi-touch.

Il merito è delle funzionalità di AssistiveTouch di iPad che consentono di sfruttare un trackpad per tirar su il Dock con due dita, accedere all'elenco app via Exposé e molto altro. Ma la tastiera Brydge è molto di più: si tratta di un prodotto solido e robusto, costruito nello stesso alluminio Unibody dei Mac, dotata di retroilluminzione LED e compatibile con iPad Pro da 11 e 12.9 grazie al Bluetooth 4.1 (connessione wireless, dunque, il che consente di tenere libero lo Smart Connector per altri usi); e in più include un vero Trackpad come quello del Mac.

E già che c'erano, quelli di Brydge lanceranno presto anche un Trackpad a sé stante, che potete ammirare nell'immagine qui di seguito. Entrambi i prodotti arriveranno il mese prossimo.

