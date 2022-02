10 Super Trucchi & Scorciatoie per sfruttare al massimo il tuo Mac

Ecco 10 trucchi e scorciatoie per accelerare la tua produttività su mac. E scommettiamo che qualcuna di queste non la conoscevi?

Ecco 10 trucchi e scorciatoie su macOS per accelerare la tua produttività su Mac e muoverti più rapidamente nel sistema operativo (ok, facciamo 11, una la regaliamo noi). E scommettiamo che qualcuna di queste non la conoscevi?

Comando-Barra Spaziatrice

È una delle scorciatoie più amate in Redazione e per una serie di motivi. Formalmente serve per richiamare Spotlight, il sistema di ricerca istantaneo di Apple. Ma la sua peculiarità è che può essere utilizzato per molto più che ricercare un file.

Spotlight infatti cerca cartelle, applicazioni, effettua operazioni matematiche, converte valute e misure, cerca definizioni nel dizionario, mostra mail e allegati, avvia musica, cerca nelle Preferenze di Sistema, apre siti Web e effettua ricerche su Google. Il tutto con una semplice combinazione universale di tasti: Comando-Barra Spaziatrice.

Infine, da qualche anno a questa parte, il campo di dialogo Spotlight può essere spostata a proprio piacimento ovunque sullo schermo, ma basta fare clic e tenere premuto per un paio di secondi sull’icona di Spotlight nella Barra dei Menu per riportarlo nella posizione di default.

Opzione-Clic su Scrivania

Quando lo schermo del Mac è sovrastato da mille finestre e hai bisogno di nasconderle tutte al volo, fai Opzione-Clic in un qualunque punto libero della Scrivania per visualizzarne i contenuti. Ciò di fatto nasconderà tutte le finestre aperte.

Gestire Spazi Multipli

Su Mac è possibile creare diverse Scrivanie in cui raggruppare le app in senso logico, per suddividere meglio il lavoro. Per passare da una Scrivania all’altra hai due modi molto rapidi:

Scorrere con quattro dita verso destra o verso sinistra sul Trackpad Control-Freccia Sinistra e Control-Freccia Destra

Tutto un Drag&Drop

Quando hai bisogno di includere/copiare un’immagine o un documento in un’altra app o in un’altra cartella, puoi fare clic sulla piccola icona in cima alla barra degli strumenti della finestra (quella posta alla sinistra del nome del file); mentre effettui il Drag&Drop, l’iconcina diventa trasparente e può essere portata in mail, altre app, il Dock e così via.

Traduzione

La tecnologia di traduzione del testo è integrata in macOS e questo significa che è letteralmente disponibile in qualunque applicazione. Basta selezionare del testo, fare control-clic e infine scegliere “Traduci.”

Comando Virgola

Altra scorciatoia che useremo tipo mille volte al giorno. Serve per richiamare le applicazione. Basta premere Comando-Virgola.

Split View

Split View è la tecnologia di Apple che permette di affiancare in modo elegante due applicazioni per lavorarci contemporaneamente assieme. Con macOS Monterey puoi trasformare rapidamente la finestra attiva in due finestre premendo e tenendo premuto il pulsante verde in alto a sinistra. Dopodiché scegli tra Split View Lato Sinistro e Split View Lato Destro.

Comando F, Comando G

Per cercare un file in una cartella o una parola in una pagina Web, basta premere Comando-F. Quel che molti non sanno è che con Comando-G si può scorrere i risultati uno alla volta.

Snippet Testuali

Esistono molti modi per automatizzare l’immissione del testo. Pensate ad esempio a delle formule che utilizzate in modo ricorrente in una mail, o a frasi che dovete immettere in modo manuale. C’è un trucco che permette di conservare questi stralci di testo (chiamati “Snippet”) come fossero dei file, pronti da inserire con un semplice Drag&Drop:

Selezionate la frase o il paragrafo che vi interessa conservare come Snippet e, col Drag&Drop portatelo sulla Scrivani o in una cartella del Finder. Verrà creato un file .TextClipping che contiene il testo in questione. Trascinate il file .TextClipping in qualunque app per riportarne istantaneamente il testo.

Dove siamo nel Finder?

Quante volte, navigando tra cartelle e sottocartelle nel Finder, ti sei domandato: dove mi trovo in questo momento? Basta un Control-Clic sul nome della cartella per visualizzarne l’intero percorso sul Macintosh HD.

Bonus: Raddrizza Immagini al Volo

QuickLook è la tecnologia Apple che permette di visualizzare l’anteprima di un qualunque file, semplicemente selezionandolo nel Finder e premendo Barra Spaziatrice.

Se, durante la visione di un’immagine, premi Comando-R, potrai ruotarla al volo; e ogni cambiamento viene istantaneamente registrato.