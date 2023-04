Se Harry Potter fosse fatto dalla Pixar, e altre magie AI

Se Pixar ricreasse la serie di Harry Potter, che aspetto avrebbero i personaggi che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare? Non Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Tom Felton, insomma, ma pupazzi 3D dall’aspetto molto morbido e puccioso che sembrano usciti pari pari da un film Disney. Qualcuno l’ha chiesto all’Intelligenza Artificiale, e il risultato è la cosa più spettacolare che vedrete su Internet oggi.

Hermoine Granger

Ron Weasley

Albus Silente

Rubeus Hagrid

Luna Lovegood

Lord Voldemort

Versione super cattiva (per qualche ragione, la AI non riesce a creare un volto privo di naso, come il personaggio originale):

Draco Malfoy

Versione super cattiva:

Dobby

Piton

Puoi Farlo Anche Tu

Presto potremo chiedere alle AI di ricreare un film in stile Horror, Lego, Pixar, Disney, Quentin Tarantino e così via, e le AI creeranno per noi un contenuto completamente originale che ci divertirà ogni volta in modo diverso. E chiunque può ottenere questi risultati incredibili: basta formulare la domanda giusta all’intelligenza artificiale.

In questo caso specifico, ecco come trasformare qualunque personaggio reale o immaginario in un soggetto disegnato da Pixar:

Per prima cosa, ottieni un account midjourney.com. Usa il seguente prompt: “adorable cute <nome personaggio> in Pixar style, Hogwarts background, Disney style, Pixar animation, character design, renderman, cozy lighting –v 5”

