Orologio Casio elegante e sportivo allo stesso tempo a soli 20€

Orologio da polso perfetto per un pubblico adulto unisex, questo modello si distingue per la sua eleganza e funzionalità. Il movimento è di tipo quartz e digitale, garantendo precisione e facilità di lettura. La cassa è realizzata in resina, che conferisce leggerezza e resistenza.

Con misure di 38,20 mm x 33,20 mm x 8,50 mm (altezza x larghezza x profondità), questo orologio si adatta comodamente a qualsiasi polso. Il fondo è in acciaio, fissato con viti, per una maggiore durabilità, mentre il vetro in resina protegge il quadrante da urti e graffi. La corona in acciaio è dotata di una pulsantiera con 3 tasti, permettendo un facile accesso alle diverse funzioni.

Il quadrante presenta una tecnologia a cristalli liquidi, che offre una visualizzazione chiara e nitida delle informazioni. Il cinturino è in silicone nero, conferendo un aspetto moderno e sportivo, mentre la chiusura è realizzata in resina con fibbia, per garantire una vestibilità sicura.

Questo orologio è dotato di una classificazione di impermeabilità (WR) a norma ISO 22810, rendendolo resistente a spruzzi leggeri. Tuttavia, è consigliabile evitare il contatto con una quantità maggiore di acqua per preservarne l’integrità. Con il suo design versatile e le caratteristiche innovative, questo orologio rappresenta una scelta eccellente per chi cerca stile e funzionalità.

Su eBay, oggi, l’orologio Casio viene messo in offerta con uno sconto del 31% ed un prezzo finale d’acquisto di soli 20€.