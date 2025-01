Oggetti smarriti? Mai più con Apple AirTag: in offerta a meno di 30€

L’Apple AirTag è il dispositivo ideale per localizzare e ritrovare facilmente i tuoi oggetti personali tramite l’app Dov’è, la stessa che usi già per tracciare dispositivi, amici e familiari. Configurarlo è semplicissimo: basta un tocco per collegarlo al tuo iPhone o iPad e iniziare a utilizzarlo. Quando perdi un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato per trovarlo rapidamente o chiedere assistenza a Siri.

Con la tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” (disponibile su iPhone 11 e successivi) ti guida esattamente al punto in cui si trova il tuo AirTag. Anche se l’oggetto è molto lontano, potrai localizzarlo grazie alla rete Dov’è, che si basa su milioni di dispositivi Apple connessi in tutto il mondo.

Se perdi qualcosa, puoi attivare la modalità Smarrito: riceverai automaticamente una notifica quando il tuo AirTag verrà rilevato da un dispositivo nella rete. Tutte le comunicazioni all’interno della rete Dov’è avvengono in modo anonimo e criptato, garantendo la tua privacy.

AirTag combina semplicità, precisione e sicurezza, rendendolo lo strumento perfetto per monitorare oggetti importanti come chiavi, zaini o portafogli. Non lasciare che il disordine o le distrazioni ti facciano perdere tempo: con AirTag, tutto è sempre sotto controllo.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto molto interessante e allettante su Apple AirTag su cui è possibile risparmiare il 23% per un costo totale e finale d’acquisto di soli 29,99€.