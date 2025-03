AirPods Max si aggiornano: audio lossless e latenza ultra-bassa

Apple sta per rilasciare un nuovo aggiornamento per le sue cuffie di punta, le AirPods Max. Da aprile, grazie a un update gratuito, gli utenti potranno godere di una qualità sonora mai vista prima: latenza ultra bassa, audio a 24-bit e 48 kHz e, soprattutto, il supporto all’innovativo audio lossless.

Con questa nuova funzionalità, ogni brano sarà riprodotto nella sua forma più pura, offrendo un’esperienza sonora senza compromessi. A completare il quadro, la tecnologia Personalized Spatial Audio, che regala un effetto tridimensionale avvolgente, trasformando ogni ascolto in un viaggio immersivo. Gli abbonati ad Apple Music potranno accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani in qualità professionale, senza compressione.

Ma le novità non finiscono qui: grazie alla drastica riduzione della latenza, le AirPods Max diventano uno strumento ideale per la produzione musicale. Con il collegamento tramite cavo USB-C, sarà possibile registrare e mixare tracce con una precisione senza precedenti, sfruttando il tracciamento dei movimenti della testa per un controllo ancora più preciso.

Non solo musica: i gamer e gli appassionati di streaming troveranno nelle AirPods Max un alleato perfetto. La latenza ultra bassa elimina i ritardi, equiparando le prestazioni audio a quelle degli altoparlanti integrati nei dispositivi Apple, per un’esperienza di gioco e visione fluida e realistica.

L’aggiornamento sarà disponibile con iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Le AirPods Max, disponibili in cinque colorazioni (midnight, starlight, blue, purple e orange), hanno un prezzo di 579 euro. Per chi desidera connetterle a dispositivi con ingresso jack da 3,5 mm, è possibile acquistare separatamente il cavo USB-C al costo di 45 dollari.