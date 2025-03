Apple aggiorna i Powerbeats Pro 2: focus su monitoraggio del battito cardiaco

Apple continua a spingere sull’innovazione tecnologica con il rilascio del nuovo firmware 7B30 per gli auricolari Powerbeats Pro 2, un modello di punta lanciato nel 2025. Questo aggiornamento sostituisce la versione 7B24 e potrebbe migliorare ulteriormente il sistema di monitoraggio del battito cardiaco, una delle funzionalità più distintive di questi auricolari wireless premium.

Sebbene non siano stati forniti dettagli ufficiali sulle modifiche introdotte, gli esperti ipotizzano che l’aggiornamento perfezioni i sensori LED ottici, fondamentali per il monitoraggio preciso della frequenza cardiaca. Questa caratteristica si inserisce perfettamente nella strategia di Apple di integrare tecnologie per il benessere e la salute nei suoi prodotti di fascia alta.

I Powerbeats Pro 2 si distinguono anche per altre caratteristiche avanzate, tra cui la cancellazione attiva del rumore, l’Audio Spaziale Personalizzato e l’adozione del chip H2, che assicurano un’esperienza sonora superiore e una connessione Bluetooth stabile. Il tutto è pensato per soddisfare sia gli amanti della musica sia gli appassionati di fitness.

Per aggiornare il firmware, è necessario che gli auricolari siano in carica e nel raggio d’azione Bluetooth di un dispositivo Apple connesso al Wi-Fi. Gli utenti iPhone possono verificare la versione del firmware tramite il menu Impostazioni > Bluetooth, mentre per i dispositivi Android è disponibile l’app Beats dedicata.

Con questo aggiornamento, Apple conferma il suo impegno verso un’evoluzione continua dei propri prodotti, consolidando la posizione dei Powerbeats Pro 2 come riferimento nel segmento premium degli auricolari wireless.