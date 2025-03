Crolla il prezzo delle Apple AirPods 4: oggi sono tue con una spesa minima

Gli auricolari wireless più innovativi sul mercato oggi possono essere tuoi ad un prezzo stracciato grazie alle Offerte di Primavera! Parliamo delle Apple AirPods 4, al momento disponibili su Amazon a soli 171 euro con un super sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple AirPods 4: audio coinvolgente e autonomia incredibile

Le Apple AirPods 4 sono dei gadget di ultimissima generazione che si contraddistinguono per il potente chip H2 grazie al quale potrai godere di un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente.

In primis, con il loro nuovo design, questo auricolari sono ancora più comodi da indossare tutto il giorno e restano ben fermi quando ti muovi. Hanno un profilo ottimizzato, lo stelo è più corto e permettono di controllare musica e chiamate con un rapido tocco.

Inoltre sono dotati della modalità di audio adattivo che bilancia in tempo reale la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza per offrirti sempre la migliore esperienza d’ascolto. Tra l’altro, se stai parlando con qualcuno vicino a te, la funzione “Rilevamento conversazione” abbassa in automatico il volume degli auricolari così da garantire chiamare sempre super nitide.

La modalità di utilizzo è semplicissima: per abbinarli ti basta avvicinarli al tuo dispositivo e toccare Connetti sul display. In più, gli auricolari hanno un sensore che rileva il contatto con la pelle, quindi fanno partire automaticamente l’audio quando li indossi, e lo mettono in pausa non appena li togli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.