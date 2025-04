Apple introduce audio lossless su AirPods Max USB-C con firmware 7E99

Apple ha aggiornato le sue cuffie di punta, le AirPods Max, grazie all’introduzione della porta USB-C e al nuovo firmware 7E99. Questo aggiornamento, compatibile con iOS 18.4, riguarda principalmente la qualità audio, dato che offre agli utenti la possibilità di godere di un audio lossless a 24-bit/48 kHz e di una latency ultra low, caratteristiche ideali per professionisti e appassionati di musica.

Questa combinazione vincente non solo garantisce un’esperienza sonora immersiva e fedele alle registrazioni originali, ma rappresenta anche un alleato indispensabile per i creatori di contenuti. Grazie al supporto per il Spatial Audio personalizzato e al tracciamento dei movimenti della testa, le AirPods Max diventano uno strumento versatile per mixaggio e produzione musicale.

Per accedere a queste straordinarie funzionalità, gli utenti devono aggiornare i propri dispositivi a iOS 18.4, iPadOS 18.4 o macOS Sequoia 15.4 e installare il firmware più recente sulle cuffie. Il processo di aggiornamento è semplice e richiede circa 30 minuti: basta posizionare le AirPods Max nel raggio Bluetooth di un dispositivo Apple connesso al Wi-Fi e collegarle alla ricarica.

È importante notare che queste innovazioni sono riservate esclusivamente al modello con porta USB-C, lasciando i possessori della versione con connettore Lightning senza accesso a tali miglioramenti. Questa scelta strategica evidenzia l’impegno di Apple nel posizionare le AirPods Max come un prodotto di riferimento sia per l’ascolto che per la produzione musicale professionale, soprattutto in combinazione con software come Logic Pro.

In parallelo, il lancio di iOS 18.4 arricchisce ulteriormente l’ecosistema Apple con nuove funzionalità come notifiche prioritarie, musica ambientale e una gamma ampliata di emoji, dimostrando ancora una volta l’attenzione dell’azienda verso un’esperienza utente sempre più completa e integrata.