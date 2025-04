Apple lancia iOS 18.4: tutte le novità più interessanti

Il recente rilascio di iOS 18.4 segna un ulteriore passo avanti per gli utenti Apple, introducendo una serie di funzionalità che migliorano l’esperienza d’uso quotidiana. Tra le novità principali spiccano sette nuove Emoji iOS 18.4, tra cui un volto con occhiaie, un’impronta digitale e un albero spoglio, disponibili solo dopo l’aggiornamento.

Una delle funzioni più innovative è senza dubbio la Musica Ambientale, accessibile direttamente dal Centro di Controllo. Questa funzione consente agli utenti di scegliere tra quattro categorie tematiche (Sleep, Chill, Productivity e Wellbeing), ciascuna arricchita da playlist personalizzabili tramite Apple Music.

Inoltre, per i dispositivi dotati di Apple Intelligence, l’aggiornamento introduce le Notifiche Prioritarie. Queste permettono di distinguere automaticamente le comunicazioni più rilevanti, visualizzandole in evidenza sulla schermata di blocco.

Tra le altre migliorie, spicca la scorciatoia “Intelligenza Visiva” nel Centro di Controllo, che consente il riconoscimento di oggetti, piante e testi tramite la fotocamera del dispositivo. Sul fronte della smart home, l’aggiornamento amplia il supporto Matter, integrando i robot aspirapolvere compatibili nell’app Casa e permettendo il controllo tramite comandi vocali.

Ulteriori miglioramenti includono una configurazione semplificata dei Mac tramite dispositivi iOS vicini, filtri avanzati nell’app Foto e nuove opzioni di privacy in Safari, come la possibilità di nascondere le ricerche recenti. Tuttavia, l’attesa funzione di Siri con consapevolezza dello schermo non è ancora disponibile, lasciando spazio a futuri sviluppi.

Nonostante alcune mancanze, questo aggiornamento iOS rappresenta un importante progresso nell’ecosistema Apple, offrendo agli utenti strumenti sempre più intuitivi e funzionali.