Offerte Apple del 17 giugno 2022: sconti fino al 25%

iPhone, iPad, Mac e accessori: ecco i migliori sconti sui prodotti Apple su Amazon di oggi 17 giugno 2022. Li cerchiamo noi per te, così fai prima e puoi risparmiare tantissimo.

iPhone

iPhone SE è scontato fino al 9%, anche se il taglio più interessante è senza dubbio quello da 64GB. Non male però la versione da 256GB, scontata invece del 7%.

Va meglio con iPhone 13, che invece che raggiunge sconti fino all’11% rispetto al prezzo di listino ufficiale Apple.

AirPods

AirPods Pro e AirPods 3 sono uno dei prodotti più amati dagli utenti, e sorprendentemente vengono scontati su Amazon anche del 25% rispetto al prezzo standard. Per esempio, AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe costano 207€ invece di 279€: si tratta di un risparmio davvero importanti, pari a 72€ di sconto. E non va male neppure con AirPods Max, se cerchi una qualità d’ascolto senza compromessi. Le più scontate di oggi sono la variante Celeste e Rosa.

iPad

Il tablet di Cupertino ha prezzi umani per l’entry level, ma quando ci si sposta su Air e Pro, le cose cambiano drasticamente, e coi modelli di punta si raggiunge il pricetag di un portatile. La buona notizia è che su Amazon è facile trovare iPad in sconto (soprattutto WiFi; i modelli WiFi+Cellular sono raramente scontati, per cui se eri interessato, meglio approfittarne subito). Ecco le migliori offerte di oggi:

Mac

Lato Mac è più facile trovare i fissi con disponibilità immediata o quasi, ma i portatili compaiono col contagocce; e non parliamo poi dei MacBook Pro M2 e MacBook Air M2, comparsi fugacemente e spariti subito da radar. Oggi le promo migliori si vedono su iMac e Mac mini, con scontistiche fino a -13% e oltre.

Accessori Mac