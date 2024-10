OFFERTA LAMPO: cuffie Sony in sconto su Amazon, audio al top

Sony è un’azienda che non ha bisogno di troppe presentazioni, oggi, su Amazon, è presente un’offerta lampo sulle sue cuffie che vengono scontate dell’8% e vengono vendute a 69,90€.

Ascolta le tue playlist al top della qualità con queste cuffie Sony

Le cuffie Sony WH-CH720N sono progettate per offrire un’esperienza musicale senza pari, grazie al loro processore integrato V1 e alla tecnologia DSEE, che ripristina la qualità audio dei file compressi, permettendoti di ascoltare la musica nel modo più fedele possibile. Con la funzione 360 Reality Audio Certified, potrai immergerti completamente nel suono, vivendo un’esperienza audio coinvolgente e avvolgente.

Queste cuffie sono dotate di tecnologia Noise-Cancelling avanzata, grazie alla Dual Noise Sensor Technology e all’Integrated Processor V1, che regolano automaticamente l’audio in base all’ambiente circostante. Con l’app Headphones Connect, puoi personalizzare il suono su 20 livelli differenti, adattandolo alle tue preferenze personali.

Con una durata della batteria fino a 35 ore con la cancellazione del rumore attiva, le cuffie Sony WH-CH720N sono ideali per lunghi periodi di ascolto, garantendo comfort ed ergonomia anche per ore. Inoltre, la connessione Multipoint permette di collegare due dispositivi simultaneamente, mentre la connessione Swift Pair e Fast Pair assicura una gestione rapida e semplice.

Per le chiamate, la tecnologia Precise Voice Pickup insieme ai microfoni beamforming e alla riduzione del rumore garantisce una qualità audio chiara e nitida, anche in ambienti rumorosi. Con comandi facili da usare e Voice Control, queste cuffie sono perfette per un’esperienza di ascolto quotidiana, combinando prestazioni audio avanzate con una comoda usabilità.

Su Amazon, oggi, è presente un’offerta lampo sulle cuffie Sony: sconto attivo dell’8% e prezzo totale e finale di 69,90€. Approfittane subito!

