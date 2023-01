Netflix compie 16 anni e rinnova completamente l'app per iOS

Il 16 gennaio 2007 Netflix, lanciando il suo sito web per vedere film “direttamente sul PC”, dava il via alla rivoluzione dell’entertainment. Stiamo parlando ovviamente dello streaming, metodo di fruizione che poi è stato esteso anche ad altre tipologie di contenuti, come serie televisive, eventi sportivi e – ovviamente – musica.

A distanza di 16 anni di cose ne sono cambiate, e assolutamente in meglio. Certo, non sono mancati momenti di difficoltà (legati soprattutto al ballerino numero di abbonati) né tantomeno gli attacchi di coloro che non condividono la filosofia del gigante dell’intrattenimento in rosso. In ogni caso, piaccia o meno, Netflix è il player leader dello streaming e ad oggi sembra quasi impossibile immaginare un nome diverso in cima alla lista (per quanto le piattaforme rivali come Prime Video, Disney+ e Apple TV+ abbiano qualità da vendere).

Netflix launched its video streaming service on this day in 2007. pic.twitter.com/kfOD0BtMld — Jon Erlichman (@JonErlichman) January 16, 2023

Netflix per iOS è tutto nuovo!

In un giorno così speciale, Netflix non ha introdotto un nuovo piano d’abbonamento (l’ultimo è abbastanza recente), ma ha rilasciato un aggiornamento della sua app per iOS che rivoluziona completamente l’esperienza dell’utente finale.

L’app per iOS della casa di Mercoledì, Stranger Things, Glass Onion e altri successi clamorosi, ora vanta un layout della scheda dei singoli titoli con un piacevole effetto parallasse, che si palesa quando muoviamo il dispositivo. Ci sono anche un lieve effetto luminoso e nuove animazioni e transizioni che si traducono in un’esperienza visiva decisamente più intrigante.

Ecco in azione alcune novità della UI, mostrate con orgoglio da chi ci ha lavorato in questi mesi:

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished. Today, all that work shipped! Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️ Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd — Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023

Ben realizzata anche la sezione “Novità del momento”. Prende il posto di “Prossimamente” e in modo organizzato e chiaro mostra – appunto – le novità in arrivo sulla piattaforma.

L’aggiornamento è già disponibile anche in Italia. Se non vedi ancora le novità sul tuo iPhone, potresti scaricare l’aggiornamento manualmente direttamente da App Store.

