Dopo l’annuncio ufficiale di qualche settimana fa (che ha fatto discutere tanto in positivo quanto in negativo), è ora possibile abbonarsi a Netflix pagando una quota mensile inferiore rispetto ai soliti 7,99 euro per il piano Base. Per accedere alla piattaforma di streaming si parte da 5,49 euro: si tratta di quello definito “piano Base con pubblicità”, e ci sono alcune cose da sapere a riguardo.

Netflix: ora si parte da 5,49€

Il nuovo piano di Netflix, come suggerisce il nome, prevede pubblicità. Parliamo di circa 4 minuti di pubblicità ogni ora, distribuiti tra inizio, fine e durante la visione di un contenuto. A proposito di contenuti, il gigante dello streaming fa sapere che alcuni film o serie televisive non sono disponibili per la visione quando si sottoscrive questo abbonamento. Perché? A a causa di limitazioni delle licenze. I titoli interessati sono contrassegnati con l’icona di un lucchetto.

La visione è in alta definizione (72op) su smartphone, tablet, apparecchi TV (come Fire TV Stick) e smart TV. Inoltre, non è consentita la visione in contemporanea su due dispositivi, proprio come per il piano base standard.

La nota dolente, almeno per il momento, riguarda i dispositivi supportati. Dando uno sguardo alle FAQ del centro d’assistenza si scopre infatti che il piano base con pubblicità:

non è supportato sull’app Netfix per Windows.

per quanto riguarda Google Chromecast, è supportato solo su Chromecast con Google TV.

non è supportato su Apple TV.

E dunque è proprio così, il servizio di streaming di Stranger Things, Bridgerton, Enola Holmes e via dicendo, non ha un buon rapporto con il “cubo” di Apple pensato proprio per l’intrattenimento. È un peccato, speriamo solo che questo problema di compatibilità venga risolto in futuro.

Le novità di novembre: Enola Holmes 2 e tanto altro ancora

Hai deciso il piano Netflix giusto per le tue esigenze? Benissimo, ora non ti resta che scoprire le novità del catalogo in arrivo questo novembre:

01/11 – Young Royals : Stagione 2

: Stagione 2 01/11 – One Direction: This is us

03/11 – Blockbuster

04/11 – Manifest : Stagione 4 – Parte 1

: Stagione 4 – Parte 1 04/11 – Enola Holmes 2

09/11 – The Crown : Stagione 5

: Stagione 5 10/11 – Falling for Christmas

11/11 – Zac Efron: con i piedi per terra

16/11 – Il prodigio

17/11 – 1899

17/11 – Amiche per la morte – Dead to Me : Stagione 3

: Stagione 3 18/11 – Elite : Stagione 6

: Stagione 6 18/11 – Slumberland

23/11 – Mercoledì

30/11 – Il mio nome è Vendetta

