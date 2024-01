WhatsApp Beta: ora si può cambiare il colore del tema

WhatsApp si appresta a rinnovare l’esperienza utente con l’introduzione di nuove e attese funzioni di personalizzazione del tema. Secondo le ultime scoperte del team di WABetaInfo, la versione beta 24.1.10.70 dell’app WhatsApp per iOS rivela queste nuove funzionalità, che tuttavia non sono ancora state rese disponibili ai tester.

📝 WhatsApp beta for iOS 24.1.10.70: what's new? WhatsApp is working on a theme feature to choose the main color of the app, and it will be available in a future update!https://t.co/Teg05Wec04 pic.twitter.com/GeYIZO2r9v — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 5, 2024

Questa novità permetterà agli utenti di personalizzare l’interfaccia dell’app scegliendo da una varietà di colori per elementi come icone e badge. Questa opzione di personalizzazione aumenterà la flessibilità e il coinvolgimento dell’utente nell’uso dell’app.

In aggiunta, si prevede che in un prossimo aggiornamento WhatsApp offrirà anche la possibilità di modificare il colore dei fumetti dei messaggi nelle chat. Queste modifiche rappresentano un cambiamento significativo per WhatsApp, che finora è stata piuttosto limitata in termini di opzioni di personalizzazione, soprattutto se confrontata con altre app di messaggistica come Telegram, che già offre la possibilità di cambiare l’icona dell’app e il colore dei messaggi nelle chat.

La data di lancio della nuova funzione di personalizzazione su WhatsApp non è ancora chiara. La decisione dipenderà dalla reazione degli utenti e dall’eventuale presenza di problemi, bug o malfunzionamenti riscontrati durante la fase di testing.

Inoltre, recentemente sono state scoperte altre funzionalità interessanti in fase di sviluppo per WhatsApp, tra cui un nuovo tema scuro per la versione web del servizio, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione offerte agli utenti.