Per il secondo anno di seguito, il gigante dello streaming ha organizzato un evento – visibile in diretta, anche su YouTube – per svelare le più grandi novità in arrivo nel suo catalogo. Al TUDUM 2022 di Netflix sono arrivate conferme (Enola Holmes 2, The Witcher, Bridgerton, Glass Oninon e così via) e anche qualche interessante sorpresa, che non guasta di certo. Ah, c’è anche un nuovo gioco, già disponibile su App Store e gratuito per tutti gli abbonati. Si tratta di Oxenfree, il mystery game sviluppato da Night School Studio.

Comunque, non perdiamoci in altre chiacchiere e diamo un’occhiata ai principali trailer e annunci del TUDUM 2022 di Netflix.

Enola Holmes 2

C’è un nuovo mistero da risolvere per Enola Holmes, ora diventata una detective a tutti gli effetti. La protagonista è interpretata da Millie Bobby Brown (star di Stranger Things), e ritorna anche Henry Cavill nei panni del fratello Sherlock. Enola Holmes 2 sarà disponibile in streaming dal 4 novembre.

Heart of Stone

Dopo Red Notice, Gal Gadot torna in un action movie di Netflix. La pellicola, che vede la partecipazione anche di Jamie Dornan e Alia Bhatt, debutterà nel 2023.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Visto lo straordinario successo di Bridgerton, non è una sorpresa che Netflix abbia deciso di espandere il franchise con uno spin-off. Si tratta di Queen Charlotte, incentrato – ovviamente – sulla regina che nella serie originale ha conquistato così tanto pubblico.

Mercoledì

La serie firmata Tim Burton e con Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams non è una novità. La clip mostrata al TUDUM ha tuttavia la sua importanza, perché mostra per la prima volta… Cosa! Mercoledì sarà in streaming su Netflix dal 23 novembre.

The Mother

Jennifer Lopez presta il volto ad una assassina pronta a tutto pur di salvare sua figlia. L’appuntamento è fissato per maggio del prossimo anno.

The Witcher: Blood Origin

Due mondi si scontreranno. Witcher: Blood Origin è il prequel ambientato 1200 anni prima degli eventi della serie originale e arriverà su Netflix a dicembre. #TUDUM pic.twitter.com/e8gyHeBICg — Netflix Italia (@NetflixIT) September 24, 2022

Purtroppo nulla di nuovo da vedere sullo spin-off di The Witcher, ma ora Netflix ha svelato quando andrà in streaming: questo dicembre!

Lupin – Parte 3

Dopo essersi dato alla macchia, Assane deve imparare a vivere lontano dalla famiglia, ma non potendo sopportare la sofferenze causate alla moglie e al figlio, decide di tornare a Parigi per fare loro una folle proposta: lasciare la Francia e iniziare una nuova vita altrove. I fantasmi del passato però non scompaiono mai del tutto e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

The Witcher – Stagione 3

Il destino ci ha condotto fino qui. The Witcher torna per la terza stagione nell'estate 2023 🐺#TUDUM pic.twitter.com/UwTkjstVh9 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 24, 2022

Un teaser poster ci informa che la terza stagione di The Witcher con Henry Cavill sbarcherà su Netflix nell’estate del 2023.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Tra i film più attesi del momento, il sequel di Knives Out sarà disponibile “prossimamente” su Netflix. La divertente clip ci informa che “quando finisce il gioco, comincia il mistero”.

YOU – Stagione 4

L’inquietante professor Joe sta per tornare. La prima parte della Stagione 4 di YOU la vedremo su Netflix dal 10 febbraio, la seconda parte invece dal 10 marzo.

Tenebre e Ossa – Stagione 2

Con un breve teaser, torniamo nel Grishaverse. La seconda stagione di Tenebre e Ossa debutterà nel 2023.

Tyler Rake 2

Chris Hemsworth torna a vestire i panni di Tyler Rake nel sequel dell’omonimo action movie di successo targato Netflix. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, l’australiano Rake si rimette a lavorare come mercenario specializzato in operazioni speciali. Ad attenderlo c’è una nuova pericolosa missione: salvare i familiari maltrattati di uno spietato gangster georgiano facendoli evadere dal carcere dove sono rinchiusi.

Emily in Paris – Stagione 3

La serie di successo con Lily Collins (la protagonista Emily Cooper) torna con la terza stagione a partire dal 21 dicembre.

Chiudiamo ricordandovi che entro la fine del 2022 ci si potrà abbonare a Netflix optando per un piano più economico (ma con pubblicità!) rispetto a quelli oggi disponibili. Non si hanno dettagli sul prezzo purtroppo, ma il costo mensile potrebbe aggirarsi intorno ai 5-6 euro.