Il mercato dell’intrattenimento tramite piattaforme di streaming sta per cambiare, di nuovo. È ufficiale in casa Netflix un piano più economico ma supportato da annunci pubblicitari (con tanto di partnership con Microsoft). Questo dovrebbe debuttare entro la fine 2022 e, ovviamente, costare meno del piano base, in Italia bloccato a 7,99 euro. Sì ok, ma quanto bisognerà sborsare al mese di preciso?

In attesa di notizie comunicate dal gigante dello streaming, possiamo affidarci alle più attendibili fonti e tra queste c’è anche Bloomberg (della cui redazione fa parte anche Mark Gurman, che in questi mesi ci ha raccontato iPhone 14 sotto tutti i punti di vista). Ebbene, secondo la multinazionale statunitense – che cita fonti vicinissime alla questione – Netflix starebbe pensando di proporre il nuovo piano ad una cifra compresa tra i 7 e i 9 dollari. E inoltre, per gli utenti che opteranno per questa proposta, la visione (perfetta anche su Fire TV Stick Lite) sarà interrotta ogni ora per quattro minuti dagli spot.

Una strategia, onestamente, senza senso. Sì perché negli USA, il piano standard (quello a 480p e senza visione in contemporanea) costa 9,99 dollari. A 7 dollari – quindi con un risparmio di 3 dollari al mese – ci potrebbe ancora stare, ma da 8 dollari in poi, assolutamente no.

E allora sorge un dubbio: vuoi vedere che negli uffici di Netflix stanno ipotizzando di aumentare il prezzo degli altri tier? Altra mossa abbastanza folle, visti i recenti risultati non particolarmente soddisfacenti. Ma qui può succedere davvero di tutto, quindi meglio non scartare nulla..

E in Italia? Beh, nello stivale questo piano economico potrebbe costare dai 5 ai 7 euro, ma vale il ragionamento di prima. Nella peggiore delle ipotesi, per un euro di differenza, il gioco vale la candela?