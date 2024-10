Mouse Logitech ergonomico e preciso: SCONTO FOLLE DEL 58%

Logitech è un’azienda con una lunga storia e tradizione e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto enorme del 58% sul suo mouse che viene venduto al prezzo totale d’acquisto di 49,99€.

Sconto pazzesco in occasione del Prime Day: 58% sul mouse Logitech

Il mouse Logitech è un dispositivo versatile che ti permette di connetterti fino a tre computer contemporaneamente grazie alla tecnologia Logitech Flow. Con un solo mouse, puoi facilmente controllare più dispositivi e persino copiare e incollare testo, immagini e file tra di essi, offrendo un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Uno dei punti di forza di questo mouse è il controllo preciso su qualsiasi superficie, grazie alla tecnologia di tracciamento Darkfield High Precision. Con una risoluzione massima di 4.000 DPI, funziona perfettamente anche su superfici difficili come il vetro, garantendo prestazioni eccellenti ovunque tu sia.

La ricarica rapida è un’altra funzionalità estremamente comoda: bastano soli 3 minuti di ricarica per ottenere abbastanza energia per un’intera giornata di utilizzo. Con una ricarica completa, il mouse può durare fino a 70 giorni, eliminando la necessità di ricariche frequenti.

Il mouse è dotato di uno scorrimento laterale adattivo alla velocità, che rende la navigazione tra pagine Web e documenti ancora più semplice e veloce. Lo scroller si adatta automaticamente al movimento e la sua forma ergonomica è sagomata per sostenere la mano e il polso, mentre i pulsanti e la rotellina sono posizionati in modo da garantire un controllo preciso e intuitivo, rendendolo ideale per lunghe sessioni di lavoro.

Su Amazon, oggi, il mouse targato Logitech viene messo in offerta con uno sconto maxi del 58% per un prezzo finale di 49,99€.

