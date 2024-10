Monitor da gaming Samsung in SCONTO PRIME: risparmia il 25%

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 da 24″ offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate. Con una risoluzione Full HD (1920×1080) e un pannello VA con rapporto d’aspetto 16:9, il monitor garantisce immagini nitide e colori intensi, perfetti per immergersi in qualsiasi gioco.

Uno dei punti di forza del G3 è il refresh rate di 180Hz e il tempo di risposta di 1ms, che assicurano un gameplay senza scatti e un’elevata reattività, fondamentali per chi gioca a titoli competitivi.

Grazie alla tecnologia AMD FreeSync, il monitor sincronizza il refresh rate con la tua scheda grafica, eliminando il tearing e il lag, offrendo così un’esperienza di gioco fluida anche durante le scene più frenetiche.

In termini di connettività, il monitor è dotato di 1 porta HDMI, 1 Display Port e un ingresso audio, permettendoti di collegare facilmente il tuo PC o console. Inoltre, il monitor è progettato per offrire il massimo comfort con un supporto regolabile in altezza (HAS) e la funzione Pivot, che ti consente di ruotare il display per adattarlo alle tue esigenze. Il monitor include tutti gli accessori necessari: cavo di alimentazione, cavo HDMI e cavo DisplayPort.

Su Amazon, oggi, sul monitor da gaming di casa Samsung viene viene applicato uno sconto del 25% per un costo finale di 119,90€.