microSD Samsung da 512GB al 48% di sconto su Amazon

Una microSD è una scheda di memoria flash estremamente compatta, usata principalmente per aumentare la capacità di archiviazione dei dispositivi. Su Amazon, oggi, la microSD da 512GB Samsung viene messa in maxi sconto del 48% e viene venduta a 65,50€.

Tutte le caratteristiche di questa microSD da 512GB

La microSD Samsung da 512 GB è una scelta eccellente per fotografi e creatori di contenuti che cercano uno spazio di archiviazione affidabile e dalle prestazioni elevate. Progettata appositamente per i professionisti, questa scheda è in grado di gestire grandi quantità di dati, offrendo un ampio spazio per salvare, modificare e visualizzare i progetti senza preoccuparsi di esaurire la memoria.

La scheda vanta prestazioni eccezionali grazie alla velocità di lettura U3 fino a 200 MB/s e a una velocità di scrittura fino a 130 MB/s¹, ideali per il trasferimento rapido di file di grandi dimensioni. Con la classificazione V-30 e UHS-I, la microSD Samsung supporta anche la registrazione di video in 4K UHD, garantendo una qualità impeccabile e una fluidità perfetta nelle riprese.

Inoltre, questa microSD offre una protezione completa per i dati, grazie alla sua resistenza ad acqua, temperature estreme, urti e cadute, permettendo così di lavorare in ogni ambiente e condizione senza rischi.

La microSD Samsung da 512 GB è perfetta per chi ha bisogno di una memoria ad alte prestazioni e di una grande capacità per archiviare lavori professionali, assicurando la massima affidabilità e protezione. Grazie alla sua combinazione di velocità, capienza e robustezza, rappresenta una soluzione ideale per chi non può fare compromessi sulla qualità e sulla sicurezza dei propri dati.

