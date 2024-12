microSD da 1TB con adattatore al 51% di sconto su Amazon

La microSD SanDisk da 1TB è la soluzione ideale per chi ha bisogno di un’ampia capacità di archiviazione e velocità di trasferimento elevate. Questa scheda ti permette di archiviare ore di filmati in Full HD e disporre di ulteriore spazio per tutti i tuoi file, tra cui video, foto, musica e molto altro. Se desideri archiviare contenuti multimediali in alta qualità, la SanDisk microSD ti offre tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Grazie a una velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, la scheda è perfetta per chi deve spostare rapidamente file di grandi dimensioni. Ad esempio, puoi trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto, risparmiando tempo e migliorando l’efficienza nelle operazioni quotidiane.

La scheda SanDisk Ultra microSD è dotata di classe A1, ottimizzata per le app, il che significa un avvio rapido e prestazioni elevate sul tuo smartphone. Questo ti consente di avere una migliore esperienza d’uso e di gestire facilmente i tuoi file.

Inoltre, l’app SanDisk Memory Zone, disponibile nel Google Play Store, ti permette di gestire i file con facilità, fare il backup dei tuoi dati e trasferire automaticamente i file dal dispositivo alla scheda per liberare spazio. Compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0, puoi utilizzare la scheda per trasferire velocemente file di grandi dimensioni o per effettuare trasferimenti frequenti senza difficoltà.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 51% sulla microSD SanDisk da 1TB con adattatore per un prezzo finale di 76,93€.