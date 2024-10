MacBook Air in SCONTO SU AMAZON: display retina e CHIP M2

Scopri il nuovo MacBook Air da 15″, dotato di uno straordinario display Liquid Retina che ti offre ampio spazio per realizzare tutte le tue attività. Il guscio in alluminio 100% riciclato lo rende incredibilmente sottile e leggero, perfetto per chi è sempre in movimento.

Grazie ai superpoteri del chip M2, questo dispositivo ti consente di fare di più in meno tempo, grazie a una potente CPU 8-core e a una GPU 10-core accompagnate da 8 GB di memoria unificata. La batteria ha una straordinaria autonomia di fino a 18 ore, permettendoti di lavorare tutto il giorno senza interruzioni.

Il display Liquid Retina da 15,3″ offre una risoluzione elevata con 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, garantendo immagini brillanti e dettagli eccezionali. Inoltre, il design senza ventola garantisce un funzionamento completamente silenzioso, anche durante i carichi di lavoro più intensi.

Il MacBook Air è compatibile con migliaia di app ottimizzate per i chip Apple, inclusi i più utilizzati come Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe Creative Cloud e Google Workspace, che girano alla massima velocità su macOS. Infine, la videocamera FaceTime HD a 1080p e il sistema audio spaziale con sei altoparlanti rendono ogni videochiamata e ogni esperienza di ascolto davvero coinvolgenti.

Su Amazon, oggi, il MacBook Air (2023) viene messo in sconto del 21% e viene venduto al costo totale e finale di 1.199€.