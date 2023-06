MacBook Air 15, chi dovrebbe acquistarlo e perché

Apple sta per lanciare il nuovo MacBook Air da 15 pollici, aggiungendo così un modello con un display più grande alla sua popolare serie MacBook Air​. Si tratta di un’inedita dimensione per la linea di MacBook più economica, una soluzione che strizza l’occhio a molti possessori delle varianti Pro, che magari hanno scelto di acquistare un Mac più costoso solo per godere di un display più ampio.

MacBook Air da 15 Pollici: una vera novità

Quali sono i vantaggi di un MacBook con un display più grande? E chi beneficerebbe di più da questa caratteristica?

Un display più grande offre un’esperienza visiva migliore, soprattutto per i professionisti della grafica, i videogiochi (quei pochi compatibili con MacOS) o chiunque utilizzi il proprio laptop per guardare film e video. Non solo, un display più grande può anche facilitare la produttività, permettendo di avere più finestre aperte contemporaneamente e migliorando la visibilità dei dettagli.

Tuttavia, un display più grande potrebbe non essere l’opzione ideale per tutti. Infatti, un MacBook Air da 15 pollici potrebbe risultare più pesante e ingombrante rispetto ai modelli più piccoli, cosa che potrebbe non essere apprezzata da coloro che privilegiano la portabilità​​.

MacBook Air 15 o MacBook Air 13

Se non hai bisogno di un display da 15 pollici, potresti considerare l’acquisto di un MacBook Air da 13 pollici, attualmente in offerta su Amazon a un prezzo di 919€, un prezzo parecchio inferiore rispetto al nuovo Air da 15 pollici. Questo modello, più leggero e compatto, potrebbe essere l’opzione ideale per chi necessita di un laptop facile da trasportare.

Il modello in offerta è quello con chip M1, ma ricordiamo che è disponibile anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M2, lo stesso processore che sarà probabilmente installato sul nuovissimo modello che verrà mostrato alla WWDC.

Insomma, la scelta tra il MacBook Air da 15 pollici e il modello da 13 pollici dipende dalle esigenze specifiche di ogni utente. Se privilegi la portabilità, il modello da 13 pollici potrebbe essere la scelta migliore per te, che si tratti della variante con M2 o del più economico Air con M1. Se, invece, desideri un display più grande per lavorare o per l’intrattenimento, il nuovo MacBook Air da 15 pollici potrebbe valere l’attesa e il prezzo più elevato.

