Lenovo IdeaPad Slim 3: display FHD da 15,6", Intel Core i5 e WiFi6 (-17%!)

Lenovo è un’azienda leader nella produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto allettante del 17% sul suo IdeaPad Slim 3 che viene venduto al prezzo finale d’acquisto di 579€.

Lenovo IdeaPad Slim 3: ecco le caratteristiche di questo notebook

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook che combina prestazioni, design e funzionalità in un dispositivo leggero e compatto. Con un peso di soli 1,62 kg e uno spessore di 17,9 mm, è perfetto per chi cerca un laptop da portare ovunque senza compromettere la qualità. Il suo design sottile non solo lo rende facile da trasportare, ma gli conferisce anche un aspetto elegante e moderno, adatto a qualsiasi ambiente.

Il notebook è equipaggiato con uno schermo Full HD da 15″, che garantisce immagini nitide e colori vibranti, perfetto per guardare film, video e lavorare con documenti. Inoltre, grazie alla tecnologia Dolby Audio, l’esperienza sonora è altrettanto coinvolgente, offrendo un suono chiaro e potente.

Non dovrai preoccuparti della durata della batteria grazie alla sua batteria ad alta capacità, che offre ore di utilizzo continuato. Inoltre, la tecnologia RapidCharge consente di ricaricare rapidamente il dispositivo: bastano solo 15 minuti di ricarica per ottenere due ore di autonomia, ideale per le giornate più frenetiche.

La sicurezza è una priorità con il lettore di impronte digitali 2-in-1 integrato nel pulsante di accensione, mentre la webcam con otturatore protegge la tua privacy, garantendo tranquillità quando non la utilizzi. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è la scelta ideale per chi cerca un notebook potente, sicuro e facile da trasportare, perfetto per il lavoro e il divertimento quotidiano.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto allettante del 17% sull’IdeaPad Slim 3 di Lenovo che viene venduto al prezzo finale d’acquisto di 579€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.