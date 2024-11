Le nuovissime AirPods 4 in offerta Black Friday su Amazon (-18%)

Le AirPods 4 sono le cuffie bluetooth di ultima generazione targate Apple e oggi, su Amazon, vengono messe in sconto del 18% in occasione del Black Friday 2024 e vengono vendute al costo finale d’acquisto di 121,99€.

AirPods 4 in sconto: ecco le cuffie Apple di ultimissima generazione

Le AirPods 4 offrono un’esperienza d’ascolto ancora più confortevole e immersiva, grazie al loro design ottimizzato che li rende ideali per l’uso quotidiano. Con un stelo più corto e un profilo migliorato, le AirPods 4 restano ben saldi anche durante i movimenti, mentre il controllo della musica e delle chiamate avviene con un semplice tocco.

Una delle novità principali è l’audio spaziale personalizzato, che crea un suono avvolgente grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa. Che tu stia ascoltando musica, guardando un film o giocando, avrai un’esperienza sonora coinvolgente, come quella del cinema. Inoltre, la qualità migliorata per le chiamate è garantita dal chip H2 di Apple, che offre una modalità “Isolamento vocale” per migliorare la nitidezza della voce, riducendo il rumore di fondo, perfetta anche in ambienti rumorosi.

Con le AirPods 4 puoi facilmente interagire con Siri, semplicemente dicendo “Ehi Siri” o con un cenno della testa per rispondere a domande o controllare la musica. La condivisione audio ti permette di condividere un brano o un film con un’altra persona.

Per quanto riguarda l’autonomia, le AirPods 4 offrono fino a 5 ore di ascolto con una sola carica, e fino a 30 ore con la custodia di ricarica. Quest’ultima è compatibile con USB-C ed è oltre il 10% più compatta rispetto alla generazione precedente. Inoltre, grazie alla resistenza IPX4, sono resistenti a sudore, polvere e acqua, rendendoli perfetti anche per l’uso durante gli allenamenti.

