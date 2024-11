Lampadina smart multicolore ad un prezzo REGALATO su Amazon

TP-Link è un’azienda che riesce a proporre sempre interessanti prodotti e dispositivi per la casa e per una casa smart. Oggi, su Amazon, la sua lampadina smart viene messa in promozione con uno sconto attivo del 33%: costo finale di 9,99€.

Lampadina smart ad un prezzo ridicolo: ecco i dettagli del prodotto

La lampadina smart L530E è la soluzione ideale per illuminare la tua casa in modo intelligente e personalizzato. Con il controllo da remoto, puoi gestire le tue luci ovunque tu sia tramite l’app gratuita Tapo (disponibile per iOS e Android) su smartphone e tablet. Non è mai stato così facile accendere, spegnere e regolare la luminosità delle tue luci in tempo reale.

Grazie alla funzione multicolore, la lampadina ti permette di scegliere tra 16.000.000 di tonalità di luce, permettendoti di progettare scenari personalizzati per ogni attività, che sia una serata di relax o una sessione di studio, regolando la luminosità, la temperatura e il colore della luce. Inoltre, non è necessario alcun hub: basta connettere la lampadina al tuo Wi-Fi domestico per iniziare a usarla subito.

La compatibilità con il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant ti consente di accendere o regolare le luci senza alzare un dito. Puoi semplicemente dire “Alexa, accendi la luce” o “Ok Google, oscura le luci della mia camera” per un comfort totale.

Con la funzione di scenari e programmazione, puoi creare orari per l’accensione e lo spegnimento automatico della luce, personalizzandola in base alle tue necessità. Inoltre, la modalità Assente simula la presenza di qualcuno in casa, aumentando la sicurezza e spaventando i visitatori indesiderati.

Su Amazon, oggi, questa lampadina smart viene messa in promo con uno sconto attivo del 33%: costo finale di 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.