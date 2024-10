Lampadina smart: la tua casa sarà ancora più intelligente (-40%)

TP-Link è un’azienda molto attiva nella produzione di dispositivi per la casa e oggi, su Amazon, la sua lampadina smart viene messa in sconto addirittura del 40% per un costo finale davvero irrisorio: 8,99€.

Tutte le caratteristiche di questa lampadina smart

La lampadina smart L530E rappresenta un’innovativa soluzione per l’illuminazione domestica, offrendo un controllo totale delle luci da remoto. Grazie all’app gratuita Tapo disponibile per iOS e Android, puoi gestire l’illuminazione ovunque ti trovi, rendendo il tuo ambiente più smart e adattabile alle tue esigenze.

Una delle caratteristiche più affascinanti di questa lampadina è la possibilità di personalizzare l’atmosfera della tua casa.

Con ben 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere, puoi progettare facilmente scenari per la tua routine quotidiana, regolando luminosità e temperatura della luce in base ai tuoi momenti di relax o attività. Non è necessario alcun hub per l’installazione; basta collegare la lampadina al Wi-Fi di casa e sei pronto a partire.

Inoltre, la lampadina L530E supporta il controllo vocale, funzionando perfettamente con Alexa e Google Assistant. Puoi semplicemente dire “Alexa, accendi la luce” o “Ok Google, oscura le luci della mia camera” per un’esperienza hands-free. Per migliorare la sicurezza della tua casa, la lampadina include anche la modalità Assente, che simula la presenza di qualcuno a casa, scoraggiando i visitatori indesiderati.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un mega sconto del 40% sulla lampadina smart targata TP-Link che viene venduta al costo finale di 8,99€.

