L'alleato DEFINITIVO in cucina è il forno a microonde Candy (-47%)

Il forno a microonde Candy con funzione Grill è un elettrodomestico versatile e performante, progettato per rendere la cottura quotidiana ancora più facile e veloce. Una delle sue caratteristiche distintive è la ventola che si attiva dopo 2 minuti di cottura, garantendo il massimo delle prestazioni e aumentando la durata del microonde nel tempo.

La funzione Grill ti permette di preparare deliziose grigliate di pesce e carne, per risultati croccanti e dorati, proprio come in un forno tradizionale. Con oltre 40 programmi automatici, puoi scegliere facilmente la modalità ideale per cucinare piatti diversi e risparmiare tempo, senza rinunciare al gusto.

La praticità non finisce qui: il programma autoclean rende la pulizia dell’interno del microonde un gioco da ragazzi. Basta selezionarlo, e il forno si occupa di rimuovere i residui di cibo e grasso, mantenendo l’apparecchio sempre in perfette condizioni con il minimo sforzo.

Inoltre, il microonde con Grill Candy è connesso all’app hOn, che ti offre l’accesso a gustose ricette proposte da chef e food blogger, insieme a utili consigli per ottimizzare l’uso del tuo microonde. Con questa funzione, non solo risparmierai tempo in cucina, ma scoprirai anche nuovi modi di cucinare e sfruttare al meglio tutte le potenzialità del tuo forno a microonde.

Oggi, su Amazon, il forno a microonde Candy viene scontato del 47% e viene venduto ad 84,44€. Approfittane ora!