La variante nera del DualSense è in SCONTO oggi su Amazon

Il DualSense, il controller per PlayStation 5, nella sua variante di colorazione nera, è attualmente in sconto su Amazon del 24% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 56,99€.

Le caratteristiche del DualSense

Il controller wireless DualSense per PS5 è progettato per offrire un’esperienza di gioco più intensa e innovativa. Questo controller è compatibile anche con il PC tramite una connessione USB cablata, rendendolo versatile per diverse piattaforme.

Tra le sue caratteristiche distintive, il DualSense è dotato di un altoparlante e un microfono integrati, consentendo comunicazioni chiare durante il gioco. Inoltre, presenta un jack per cuffie che offre la possibilità di collegare auricolari per un’esperienza audio migliorata. La tecnologia di rilevamento del movimento a 6 assi permette un controllo preciso e reattivo, mentre la porta USB-C garantisce una ricarica rapida e conveniente.

Uno degli elementi più apprezzati del DualSense è il feedback tattile, che fornisce sensazioni realistiche e coinvolgenti durante il gameplay. Il DualSense non si limita a migliorare l’esperienza di gioco, ma include anche funzionalità per la creazione e condivisione di contenuti di videogiochi con altri giocatori, grazie ai suoi trigger adattivi che si adattano alle diverse situazioni di gioco, offrendo una risposta più immersiva.

Infine, il controller è dotato di una batteria ricaricabile integrata, che consente di riprodurre e caricare la batteria contemporaneamente, garantendo ore di gioco ininterrotte. Grazie a queste caratteristiche, il DualSense rappresenta un significativo passo avanti nel mondo dei controller per videogiochi.

