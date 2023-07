iPhone Screen Distance in iOS 17: la nuova funzionalità che protegge i tuoi occhi

Apple ha introdotto una nuova funzionalità per la salute degli occhi su iPhone e iPad con iOS 17, che promette di prevenire l’affaticamento degli occhi e ridurre il rischio di miopia, soprattutto nei bambini. La funzionalità chiamata iPhone Screen Distance è stata progettata per aiutare gli utenti a mantenere una distanza adeguata tra i loro occhi e lo schermo del dispositivo, contribuendo così a preservare la salute visiva. Scopri come utilizzare questa funzione e come può beneficiare la tua salute oculare.

Screen Distance, l’importanza di mantenere una distanza adeguata tra gli occhi e lo schermo

Apple ha sempre sottolineato l’importanza di tenere i dispositivi a una distanza di almeno 12 pollici dagli occhi. Tuttavia, è comune avere l’abitudine di utilizzare il nostro iPhone o iPad più da vicino di quanto consigliato. Con iOS 17 e iPadOS 17, è stata introdotta la funzionalità Screen Distance che rende facile sviluppare l’abitudine di mantenere una distanza corretta tra gli occhi e lo schermo. Questo è particolarmente importante per i bambini, poiché può ridurre il rischio di sviluppare miopia, e per tutti coloro che vogliono prevenire o ridurre l’affaticamento degli occhi.

Come funziona iPhone Screen Distance

Secondo Apple, iPhone Screen Distance funziona misurando la distanza tra lo schermo del dispositivo e i tuoi occhi. È importante notare che la fotocamera non acquisisce immagini o video e i dati raccolti rimangono sul dispositivo, senza essere condivisi con Apple o altre parti.

Come utilizzare iPhone Screen Distance in iOS 17

Prima di tutto, tieni presente che iOS 17 attualmente è disponibile solo nella versione beta. Se desideri provare questa funzionalità e altre, puoi consultare le istruzioni per l’installazione del software beta.

Ecco come utilizzare iPhone Screen Distance in iOS 17:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone o iPad con Face ID con iOS 17. Seleziona “Screen Time” e cerca “Screen Distance”. Tocca “Continua” e attiva la funzionalità “Distanza schermo”.

Una volta attivata, iPhone Screen Distance inizierà a monitorare la distanza tra gli occhi e lo schermo del dispositivo.

Utilizzo pratico di iPhone Screen Distance

Quando utilizziamo il nostro iPhone o iPad troppo vicino al viso, la funzionalità iPhone Screen Distance entra in azione. Apparirà uno “Screen Shield” sullo schermo del dispositivo per avvisarti che il dispositivo è troppo vicino agli occhi. Basta allontanare il dispositivo dal viso e toccare “Continua” per chiudere il pop-up di avviso.

In molti hanno trovato molto utile la funzione Screen Distance durante le prove iniziali. La funzionalità ha permesso di prendere coscienza del fatto che tendo a tenere il proprio iPhone troppo vicino al viso, specialmente di sera o quando gli occhi sono stanchi. La funzione ha aiutato a cambiare questa cattiva abitudine, incoraggiando gli utenti a mantenere una distanza più salutare tra gli occhi e il dispositivo.

Apple non specifica un tempo preciso in cui viene attivato lo “Screen Shield” se il dispositivo viene tenuto a una distanza inferiore a 12 pollici. Tuttavia, alcuni hanno notato che il pop-up appare di solito dopo circa cinque minuti.

Priorità della salute degli occhi con Apple

L’introduzione di iPhone Screen Distance in iOS 17 è un’attenzione di Apple per la salute e il benessere degli utenti. Apple si preoccupa di educare gli utenti sull’importanza di mantenere una distanza adeguata tra gli occhi e lo schermo dei dispositivi per preservare la salute visiva.

Mentre attendiamo l’arrivo di iOS 17, possiamo già apprezzare gli sforzi di Apple nel promuovere l’uso consapevole dei dispositivi e nella tutela della salute degli occhi degli utenti. iPhone Screen Distance offre un’opportunità concreta per ridurre l’affaticamento oculare e il rischio di miopia, contribuendo a mantenere occhi sani anche durante un utilizzo prolungato dei dispositivi.

Con Apple all’avanguardia nell’integrazione di funzionalità per la salute occhi nei propri dispositivi, possiamo guardare con ottimismo verso un futuro in cui la tecnologia lavora in armonia con la nostra salute.