Nuovi iPhone, nuovo listino. È la prassi per Apple (ma vale lo stesso per tutte le altre aziende del settore) dopo il tradizionale evento settembrino. Quello andato in scena il 7 settembre all’Apple Park di Cupertino ha confermato praticamente tutte le voci circolate nei mesi precedenti ma alcune novità, seppur “leakate”, hanno davvero lasciato tutti a bocca aperta. La Dynamic Island di iPhone 14 Pro su tutte.

Ma andiamo al dunque: come cambia la proposta del gigante di Cupertino in fatto di smartphone dopo l’evento Far Out? A dire la verità, qualche sorpresa c’è. Su Apple Store Online e nei negozi fisici del colosso californiano è possibile acquistare, da oggi, solo i seguenti smartphone:

Per i meno attenti, rispetto a poche ore, sono spariti iPhone 13 Pro e iPhone 11. Del resto, iPhone 14 – pur considerando alcuni interessanti upgrade – è un iPhone 13S, bisogna essere onesti su questo. Quindi meglio lasciare spazio al “nuovo”.

Sorprende però che non sono cambiati i prezzi del 13 e del 13 mini, che partono rispettivamente da 839 euro e 939 euro. Ah, e per iPhone 12 la cifra minima è 839 euro. Troppo, dai.

iPhone 14 Pro? No, grazie

E allora che si fa? Beh, la soluzione più affidabile e soprattutto più “amica” delle nostre tasche si chiama Amazon. Sul negozio digitale dell’azienda di Seattle è possibile acquistare anche gli iPhone che Apple ha deciso di non vendere più, a prezzi incredibilmente convenienti poi. Di seguito alcuni esempi.