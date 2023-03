In vista di settembre, e dunque della presentazione della prossima gamma di iPhone, circolano i soliti commenti (condivisibili o meno): “non mi interessa, tanto è uguale a quello precedente“, “Apple non sa più innovare“, “non cambia mai nulla” e così via. Il gigante di Cupertino conosce bene il pensiero della sua community e di potenziali nuovi utenti, e quindi per il 2023 ha pensato di mettere il turbo e di rendere iPhone 15 Pro ancora più desiderabile.

iPhone 15 Pro: uno smartphone degno della Formula 1

La richiesta di iPhone 15 Pro sarà molto elevata, soprattutto tra coloro che sono in possesso di un melafonino più datato. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il chip A17 Bionic porterà con sé significativi miglioramenti perché sarà il primo processore della sua serie basato sul processo a 3 nanometri di prima generazione di TSMC.

Di seguito parte dell’ultimo report di DigiTimes, condiviso dai colleghi di MacRumors:

La tecnologia N3E di TSMC comporterà significativi miglioramenti delle specifiche della prossima serie di iPhone. Secondo i fornitori [di Apple], la richiesta dei nuovi modelli sarà molto alta.

Un chip esclusivo

Di certo ad oggi non c’è nulla, ma difficilmente Apple cambierà strategia quest’anno: il nuovo chip, l’A17 Bionic appunto, sarà una esclusiva di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Grazie al processo a 3 nanometri, l’efficienza energetica del processore migliorerà del 35% rispetto a quello della precedente generazione, l’A16 Bionic di iPhone 14 Pro, realizzato con processo a 5 nanometri (l’N4, sempre di TSMC).

Nonostante i costi elevati di produzione, Apple pare abbia voluto fare le cose in grande aggiudicandosi il 100% degli ordini iniziali per la tecnologia N3E di prima generazione. Ciò significa che i principali rivali del colosso di Cupertino, come Samsung, hanno deciso di attendere eventuali riduzioni dei prezzi. Un rischio (per loro), senza dubbio.

Non c’è però solo il chip A17 Bionic tra le novità del 2023 riservate agli iPhone. In realtà, molto – come la USB-C al posto della porta Lightning – è stato già svelato da render molto dettagliati. Dai un’occhiata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.