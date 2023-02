Nel mercato degli smartphone ci sono un bel po’ di aziende che propongono smartphone di spessore, affidabili nel tempo e realizzati con materiali di alta fascia. E poi ci sono Apple e Samsung, che dominano incontrastate e rivaleggiano dall’alba dei tempi. Considerato ciò, uno speed test tra iPhone 14 Pro e Galaxy S23 Ultra risulta essere molto interessante.

iPhone 14 Pro e Galaxy S23 Ultra si sfidano in uno speed test

Nonostante siano stati presentati a distanza di mesi l’uno dall’altro, lo smartphone con Dynamic Island (versione Max, in questo caso) e Galaxy S23 Ultra se la giocano su tutti i fronti. Sono i migliori due smartphone in circolazione, le due punte di diamante degli universi iOS e Android rispettivamente.

Ma tra i due giganti, qual è il più veloce? A svolgere lo speed test è il solito PhoneBuff: la prova è articolata in due giri e consiste semplicemente nell’apertura (completa) di una serie di applicazioni. Alla fine, per scoprire il vincitore, si sommano i tempi dei lap.

Ebbene, dopo anni dominati da Apple e dal suo iPhone di punta, la sfida questa volta si conclude con un pareggio: 2 minuti e 41 secondi per entrambi i dispositivi.

iPhone 14 Pro 1° giro: 01:55.67 2° giro: 00:45.86

Galaxy S23 Ultra 1° giro: 01:54.31 2° giro: 00:45.46



Tutto merito del processore Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy di Qualcomm? Potrebbe essere. In ogni caso, i complimenti vanno ad entrambe le aziende, perché i risultati – anno dopo anno – continuano a migliorare. E questo è solo un bene per il cliente finale, che scelga l’una o l’altra proposta.

Sia iPhone 14 Pro che Galaxy S23 Ultra sono acquistabili su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.