iPhone 14 può emettere un suono di avvio come il Mac

Per anni, l’accensione di un iPhone è sempre stata un’operazione silenziosa; tant’è che capita spesso di domandarsi: ma l’ho acceso davvero? Da oggi però cambia tutto: iPhone 14 e iPhone 14 Pro possono emettere un suono d’avvio, un po’ tipo il Mac.

Una nuova opzione di accessibilità presente sull’ultima generazione di smartphone Apple permette sentire un suono all’accensione e allo spegnimento dell’iPhone. È un modo per confermare l’operazione anche a livello acustico. Si attiva nella nuova sezione Accessibilità → Suoni Accensione e Spegnimento.

Potete ascoltarlo premendo Play su questo tweet emerso solo poche ore fa da AppleSWUpdates:

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 8, 2022