Come ampiamente previsto, iPhone 14 Pro ha subito conquistato il mondo tech. Lo smartphone top di gamma – declinato anche nella versione Max – è disponibile al preordine da pochi giorni, ma la richiesta è stata talmente alta che alcune consegne sono slittate addirittura ad ottobre. In queste ore però è successo anche altro, come la presa in giro da parte di Samsung. “Sai che novità”, starà pensando qualcuno.

Con una serie di tweet e addirittura uno spot pubblicitario intitolato “Join the Flip side”, il gigante sudcoreano ha lanciato un’accusa ben precisa: i nuovi smartphone di Apple, presentati all’evento Far Out del 7 settembre, di innovativo avrebbero poco o nulla. Ad esempio, ll Galaxy S22 Ultra ha una fotocamera da 108 megapixel, altro che quella da 48 di iPhone 14 Pro (dice Samsung).

iPhone 14 Pro vs Galaxy S22 Ultra

Ma a proposito dei due device appena citati, a conti fatti i due migliori del mercato, qual è il più veloce? In base ai primi test effettuati su Geekbench 5, i punteggi per quel che riguarda il multi-core sono impressionanti e sono a favore del top di gamma di Apple.

iPhone 14 Pro con A16 Bionic: 4831

Galaxy S22 Ultra con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: 3433

E dunque, lo smartphone di Apple è circa il 40% più veloce del rivale Android.

C’è però anche da dire che entrambi sono incredibilmente fluidi e garantiscono prestazioni oltre la media in ogni attività, anche in quelle tendenzialmente più “pesanti”.