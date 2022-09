Grazie ad indiscrezioni lanciate principalmente da fonti affidabili, abbiamo discusso per mesi sul rinnovato look di iPhone 14 Pro. Certi della scomparsa della tacca (non su iPhone 14 “liscio”, ricordiamo), abbiamo analizzato tanti concept, render e presunti leak che mostravano un doppio foro, di cui uno a forma di pillola. Poi, come ben saprete, c’è stato il debutto della Dynamic Island.

È ovvio che c’è stata un po’ di confusione nella community, generata dalle informazioni condivise da nomi di un certo spessore come Mark Gurman, Jon Prosser e Ming-Chi Kuo, ma a quanto pare un po’ ne circola anche negli uffici di Cupertino.

iPhone 14 Pro: che fine ha fatto la Dynamic Island?

Stavo dando un’occhiata al documento di supporto relativo all’Always-On Display, una delle novità di iPhone 14 Pro. In sintesi, anche quando non è in uso, lo smartphone mostra all’utente proprietario ora e data, il tutto facendo crollare a 1Hz la frequenza di aggiornamento e sfruttando la nuova low-power mode.

Ma andiamo al dunque. L’Always-On Display è una feature che può essere anche disabilitata. E per fortuna, staranno pensando alcuni. Nel citato documento di supporto viene spiegato la rapida e semplice procedura per farlo: Impostazioni → Schermo e luminosità → Always-On (On/Off).

Fino a qui tutto liscio. L’errore invece c’è ed è particolarmente evidente nell’immagine allegata, dove viene mostrato un iPhone 14 Pro non con la tanto sponsorizzata Dynamic Island (un mix di hardware e software, precisiamo), ma con il doppio foro.

Non è certo la fine del mondo, però dai Apple, da te queste cose non ce le aspettiamo.